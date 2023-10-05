Как легко очистить микроволновку: три действенных способа

Чистка микроволновки необязательно должна быть сложной задачей. С помощью нескольких простых советов и приемов можно легко удалить пятна, грязь и остатки пищи, оставив микроволновку блестяще чистой. Предлагаем вам три простых и эффективных способа очистки микроволновки.

UAportal подготовил содержательную инструкцию о том, как без особого труда очистить микроволновку. Следуя этим советам, каждый сможет сэкономить время и усилия, обеспечивая при этом чистоту и отсутствие неприятных запахов в микроволновке. Попрощайтесь со стойкими пятнами и неприятными запахами с помощью этих простых методов очищения:

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Используйте раствор уксуса и воды

Одним из эффективных способов очистки микроволновки является использование раствора из равных частей уксуса и воды. Наполните емкость, подходящую для использования в микроволновке, этой смесью и поставьте ее в микроволновку. Миску следует нагревать около пяти минут, чтобы пар, образованный раствором, растворил грязь и частицы пищи, застрявшие на стенках и потолке микроволновки. После нагревания чашу следует осторожно вынуть, а внутреннюю поверхность протереть чистой тряпкой или губкой.

Используйте лимон и воду

Еще один простой и освежающий способ очистки микроволновки заключается в использовании лимона и воды. Сок одного лимона можно выжать в миску, пригодную для использования в микроволновке, наполненную водой. Затем миску следует поставить в микроволновку и нагревать в течение примерно трех минут. Пар, образующийся от смеси лимона и воды, помогает размягчить пятна и устранить любые неприятные запахи. После завершения процесса нагревания миску следует осторожно вынуть, а внутреннюю поверхность протереть влажной тряпкой. Этот способ оставит микроволновку свежей и чистой.

Используйте пасту из пищевой соды

Пищевая сода – это универсальное средство, которое можно использовать для чистки различных бытовых приборов, в том числе микроволновки. Чтобы создать пасту из соды, смешайте несколько столовых ложек соды с водой до получения густой консистенции. Затем пасту следует нанести на внутреннюю поверхность микроволновки, сосредоточившись на стойких пятнах или затвердевших частицах пищи. Оставьте пасту примерно на 15 минут, чтобы она начала эффективно действовать. После этого влажной тряпкой или губкой можно вытереть пасту, и микроволновка станет блестящей и чистой.

Напомним, мы подготовили несколько простых способов очистки микроволновки.

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