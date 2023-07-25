Как легко вывести воск из ковра: простые методы, которые сэкономят ваши средства

Свечи – это отличный элемент декора, создающий уют и невероятную атмосферу. Однако иногда они оставляют пятна на ковре, от которых потом очень трудно избавиться. UAportal подготовил три метода, которые помогут вам быстро справиться с этой проблемой.

Замораживание воска

Положите на несколько минут полиэтиленовый пакет с кубиками льда на нужный участок. Холодная температура заставит воск затвердеть, что облегчит его соскабливание.

Нагрев

Уложите чистую ткань или бумажное полотенце на пятно, а затем осторожно проведите по ней утюгом. Однако предварительно установите низкий уровень нагрева. Тепло растопит воск, а ткань одновременно поглотит все его содержимое.

Чистящее средство для ковров

Убедитесь, что вы выбрали средство для чистки ковров, подходящее для удаления пятен от воска. Следуйте инструкциям на этикетке продукта для достижения наилучших результатов.

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