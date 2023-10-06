Как лимонный сок применить в уборке: три способа

UAportal подготовил 3 способа использования лимона в уборке дома. Ведь лимон является натуральным моющим средством, которое сможет облегчить вам уборку.

Удалите устаревшие пятна и неприятные запахи

Одним из эффективных способов использования лимонного сока является удаление пятен и запахов. Смешайте лимонный сок с водой и нанесите на загрязненный участок. Оставьте на несколько минут, прежде чем оттирать. Кислотные свойства лимонного сока помогают расщеплять пятна и устраняют неприятные запахи, наполняя дом свежестью.

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Освежите кухонные доски

На кухонных досках могут накапливаться бактерии и неприятная вонь, особенно после обработки сырого мяса или рыбы. Чтобы освежить разделочные доски, разрежьте лимон пополам и натрите им всю поверхность. Естественная кислотность лимонного сока помогает умерщвлять бактерии и нейтрализовать неприятные запахи.

Удаляем стойкие разводы от воды

Пятна от воды могут быть стойкими и трудно выводиться. Выжмите немного лимонного сока на загрязненный участок и оставьте на несколько минут. Затем потрите участок щеткой или губкой. Содержащаяся в лимонном соке лимонная кислота помогает растворить минералы, которые вызывают появление устойчивых пятен от воды, оставляя поверхности чистыми и блестящими.

Напомним, мы уже писали, как убирать быстро и эффективно.

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