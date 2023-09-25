Как найти общий язык с подростком: три секретных приема

UAportal подготовил практические советы по общению с подростками. Эти приемы основываются на исследованиях и реальном опыте, и они помогут более эффективно вести разговор с подростком.

Активное слушание

Активное слушание – одна из самых эффективных тактик общения. Она состоит в том, чтобы уделять полное внимание словам подростков, не перебивая и не осуждая. Проявляйте искренний интерес к их мыслям и чувствам и подтверждайте их опыт.

Дайте возможность подросткам полностью высказаться, прежде чем предлагать что-либо свое. Путем заинтересованного выслушивания можно создать безопасное пространство для открытого общения и выстроить доверительные отношения с подростком.

Эмпатия и понимание

Подходить к разговору с эмпатией и пониманием чрезвычайно важно в общении с молодежью. Поставьте себя на их место и попробуйте взглянуть на вещи с их точки зрения. Следует уважать их чувства и подтверждать их опыт, даже если вы не согласны с ними.

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Не отвергайте их эмоции и не умаляйте их проблемы. Это может обеспечить благоприятную среду, в которой подросток почувствует, что ее услышали и ценят.

Открытое и беспристрастное общение

Поддерживать открытое и беспристрастное общение важно для эффективного разговора с подростками. Создайте безопасное пространство, где они будут чувствовать себя комфортно, не опасаясь критики или наказания. Избегайте предположений и поспешных выводов.

Вместо этого задайте открытые вопросы, чтобы поощрить их делиться своими мыслями и чувствами. Будьте терпеливы и позвольте им полностью высказаться, даже если их мнения отличаются от ваших. Так можно способствовать здоровому диалогу и укрепляете отношения с ребёнком.

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