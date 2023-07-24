Как отбелить тюль: уловки, о которых вы могли не знать

Как постирать тюль, чтобы он стал белоснежным

Многие хозяева пытаются понять, как сделать тюль белоснежной. Если ваши методы не помогают избавиться от желтизны, UAportal подготовил несколько полезных советов, которые помогут достичь желаемого эффекта.

Безопасность

Сначала вы должны позаботиться о своей безопасности. Всегда носите защитные перчатки и маску во избежание прямого контакта с отбеливателем. Работайте в хорошо проветриваемом помещении, чтобы минимизировать вдыхание пара. Не забывайте защищать свою одежду и рабочие поверхности от возможных брызг моющего средства.

Чтобы отбелить тюль, разведите 1:3 обычного бытового отбеливателя в воде. Тщательно перемешайте раствор в достаточно большой таре, чтобы уместить тюль, которую вы хотите отстирать.

Тестирование

Когда ваш раствор готов, протестируйте небольшой кусок тюли, прежде чем обрабатывать всю ткань. Следовательно, вы оцените действие средства и определите идеальное время выдержки для желаемого уровня отбеливания. Поместите тюль в эту смесь на несколько секунд, затем тщательно промойте ее холодной водой. Наблюдайте за изменением цвета и отрегулируйте время действия.

Контролируемое отбеливание

Воспользуйтесь трафаретами или малярным скотчем для создания узоров на тюле. Вы можете создать потрясающий дизайн, закрыв некоторые участки от отбеливателя. Тогда отбеленные и небеленые участки будут переплетаться.

Напомним, подушки периодически нужно менять, ведь их наполнитель изнашивается, также у них могут появляться нежелательные микроорганизмы. Поэтому мы рассказали, когда именно нужно заменять подушки.

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