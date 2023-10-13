Как открыть кокос в считанные минуты: это проще, чем вы думали
Вскрытие кокосового ореха может показаться сложной задачей, но с правильными техниками это может быть легким делом. UAportal подготовил действенные советы и методы, как расколоть скорлупу кокосового ореха и насладиться его вкусной сердцевиной.
Используйте молоток
Закрепите кокос на устойчивой поверхности и ударьте по нему молотком по всему периметру. Поворачивайте кокос во время удара, прикладывая одинаковую силу.
Это поможет расколоть скорлупу. Используйте нож, чтобы поддеть потрескавшиеся участки и наслаждайтесь свежей кокосовой мякотью внутри.
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Воспользуйтесь духовкой
Разогрейте духовку до 190°C, найдите "глаза" кокосового ореха и проткните два из них отверткой. Положите кокос на решетку и запекайте в течение 20 минут.
Дайте кокосу остыть, затем заверните его в полотенце и ударьте молотком, чтобы разбить скорлупу. С помощью ножа откройте потрескавшиеся части и наслаждайтесь кокосом.
Метод замораживания
Найдите "глаза" кокоса и проколите два из них. Слейте кокосовую воду и положите кокос в полиэтиленовый пакет, плотно закрыв его. Заморозьте на ночь.
Достаньте кокос из морозилки и дайте ему оттаять. Расколите скорлупу ножом или молотком и выньте мякоть.
Напомним, ранее мы рассказали об одном из способов открытия бутылки вина без штопора.
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