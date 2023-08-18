Как понять, что вас недолюбливают: три признака, которые помогут заглянуть в мысли собеседника

Иногда, при общении с человеком, возникает странное чувство недовольства с его стороны. UAportal рассказал о 3 признаках, по которым вы можете понять, что вас недолюбливают.

Обращайте внимание на язык тела и невербальные сигналы

Человек может выражать злость при помощи языка тела. Об этом говорят, например, скрещенные руки или избегание зрительного контакта. К тому же, могут проявляться едва заметные признаки дискомфорта или незаинтересованности. В частности, суетливость или отвлечение внимания во время разговора.

Наблюдайте за моделями общения

Если отдельные лица постоянно избегают разговоров или дают лишь короткие, отрывочные ответы, это может свидетельствовать о том, что они не получают удовольствие от общения. К тому же частые прерывания речи могут свидетельствовать об отсутствии интереса или уважения к вашему мнению. Обращайте внимание на то, как другие общаются с вами, так что вы сможете определить уровень симпатии или неприязни к себе.

Обращайте внимание на готовность знакомого тратить на вас время

Когда кто-то искренне симпатизирует вам, то пытается приложить усилия, чтобы проводить время и поддерживать отношения. Однако постоянное игнорирование социальных встреч или частые отмены планов могут свидетельствовать о том, что собеседник не получает удовольствия от вашего присутствия.

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