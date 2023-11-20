Как постирать пуховик в домашних условиях: простые лайфхаки

Узнайте, как правильно стирать, сушить и хранить пуховик в домашних условиях с помощью лайфхаков. UAportal расскажет об основных этапах стирки и ухода за зимним пуховиком.

Правильная стирка

Чтобы постирать зимний пуховик в домашних условиях, в первую очередь нужно застегнуть все карманы и замок. Затем положите пуховик в стиральную машину или ванную, наполненную теплой водой. Добавьте мягкое моющее средство, специально разработанное для пуховых изделий, и оставьте на 10-15 минут. По истечении времени замачивания установите в стиральной машине тонкий режим стирки.

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Отжим

Излишки воды после стирки следует осторожно отжать, не коверкая и не выкручивая ткань. Положите куртку в большое полотенце и прижмите, чтобы оно впитало больше влаги. Переложите куртку на вешалку для одежды или разложите на чистой поверхности равномерно расправив ее. Во время сушки куртку следует время от времени разрыхлять, чтобы перераспределить пуховые перья.

Правильное хранение

Чтобы пуховик оставался в хорошем состоянии, важно правильно хранить его. Убедитесь, что куртка полностью сухая, поскольку любая влага может привести к появлению плесени или грибка. Сложите пуховик и положите в воздухопроницаемый мешок или наволочку, чтобы защитить от пыли и вредителей. Не используйте полиэтиленовые пакеты, поскольку они могут удерживать влагу.

Напомним, мы уже писали, как стирать разные виды тканей.

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