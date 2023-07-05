Как правильно повесить зеркало, чтобы не навлечь беду в свой дом: будьте осторожны в спальне

Зеркала, которые часто считаются просто декоративными элементами, имеют большее значение, чем кажется на первый взгляд. Они обладают уникальной энергетикой. К тому же их часто используют в разных ритуалах. Поэтому при выборе расположения зеркал в вашем доме важно учитывать не только эстетические аспекты. UAportal подготовил вам советы, которые помогут справиться с этой задачей.

Избегайте зеркал, обращенных к окнам

Маленькие зеркала, которые мы обычно используем, например, для макияжа, никогда не следует ставить на подоконниках. Кроме пожарной опасности, которую они представляют, такое размещение на окнах создает энергетический коридор между вашим домом и внешним миром. Это может привести к потере богатства и процветания, а также даже к раздорам и болезням.

К тому же не рекомендуется закреплять зеркала прямо перед окнами. Следовательно, положительная энергия будет выходить через зеркало, что может привести к негативным последствиям. Защитите положительную энергию в своем доме, воздерживаясь от такого расположения.

Вешалка в прихожей

Хотя прихожая кажется удобным местом для зеркала, необходимо придерживаться важного правила: не вешайте его прямо напротив входной двери. Каждый раз, когда дверь будет открываться, она будет выпускать положительную энергию из вашего дома, потенциально приглашая неприятности. Вместо этого лучше разместить зеркало сбоку от главного входа, что будет способствовать циркуляции положительной энергии в прихожей.

Что касается зеркал на входной двери, то они имеют тенденцию накапливать разные виды энергии. Если в вашем доме произошла трагедия, лучше заберите их в другое место.

Даже если зеркало встроено в дверной проем, лучше переставьте его, чтобы избежать дальнейших осложнений. К тому же убедитесь, что зеркало на входной двери не отображает ваш обеденный стол.

Отражение в спальне

В спальне следует быть очень аккуратным, когда размещаете зеркала. Никогда не устанавливайте их прямо напротив кровати, ведь это может негативно сказаться на физическом и психическом состоянии спящего человека.

Как следствие, вы можете ощущать отток энергии, депрессию и изменения в эмоциональном состоянии, что, вероятно, приведет к конфликтам с близкими людьми. Обратите внимание также на местоположение шкафа-купе с зеркальной дверцей.

Рассмотрим идеальные варианты размещения зеркал.

Для гармоничного интерьера дизайнеры рекомендуют по меньшей мере два зеркала, хотя фиксированного ограничения на их количество не существует.

Напротив дорогих предметов интерьера

Если повесить зеркало напротив дорогих предметов, оно наполнит ваш дом энергией богатства, что потенциально улучшит ваше финансовое положение.

Напротив книжных полок

Такое расположение будет способствовать мудрости и облегчит получение знаний.

Если вы планируете завести семью, рекомендуется внести в дом новое зеркало. Это создаст свежую, энергичную атмосферу без влияния существовавших ранее зеркальных энергий. Однако помните важное правило: избегайте отражения зеркал друг от друга, потому что это может создать энергетический коридор, через который темные силы будут проникать в ваш дом.

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