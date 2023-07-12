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Как правильно стирать одежду: три совета, которые сохранят ваши вещи как можно дольше

Марина Грамович

Полезные советы для правильной стирки

Иногда неправильный способ стирки может испортить или повредить вашу одежду. UAportal подготовил универсальные советы, как усовершенствовать эту процедуру и сделать ее более эффективной.

Тщательно сортируйте одежду

Сначала распределите свои вещи на разные кучи в зависимости от их цвета, типа ткани и степени загрязнения. Это предотвратит выцветание цветов и обеспечит бережное обращение с деликатными материалами. К тому же используйте сетчатые мешки для стирки мелких вещей, чтобы защитить их во время стирки. Следовательно, вы сможете продлить срок хранения ваших вещей и избежать возможных неприятностей.

Выбирайте правильную температуру воды

Как правило, горячая вода подходит для белой и сильно загрязненной одежды, поскольку она помогает удалить пятна и эффективно уничтожает бактерии. Холодная вода лучше подходит для деликатных тканей, а также тех, которые склонны к выцветанию. Однако для большинства случаев теплая вода является безопасным и эффективным выбором для стирки. Обязательно прочтите этикетки по уходу за одеждой, чтобы определить соответствующую температуру воды и изменить настройки стиральной машины.

Уделяйте внимание обработке пятен

Быстрое и эффективное устранение пятен имеет большое значение для сохранения внешнего вида одежды. Различные загрязнения требуют отличных методов ухода, поэтому важно действовать быстро и правильно. К примеру, чтобы вывести масляные пятна, необходимо на нужное место нанести специальное средство для их выведения или средство для мытья посуды. Загрязнение кровью или потом лучше промыть холодной водой, а затем – обработать его пятновыводителем на основе энзимов. Своевременное устранение грязи и использование правильных методов повышает шансы успешной стирки.

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