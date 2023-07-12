Как правильно стирать одежду: три совета, которые сохранят ваши вещи как можно дольше

Иногда неправильный способ стирки может испортить или повредить вашу одежду. UAportal подготовил универсальные советы, как усовершенствовать эту процедуру и сделать ее более эффективной.

Тщательно сортируйте одежду

Сначала распределите свои вещи на разные кучи в зависимости от их цвета, типа ткани и степени загрязнения. Это предотвратит выцветание цветов и обеспечит бережное обращение с деликатными материалами. К тому же используйте сетчатые мешки для стирки мелких вещей, чтобы защитить их во время стирки. Следовательно, вы сможете продлить срок хранения ваших вещей и избежать возможных неприятностей.

Выбирайте правильную температуру воды

Как правило, горячая вода подходит для белой и сильно загрязненной одежды, поскольку она помогает удалить пятна и эффективно уничтожает бактерии. Холодная вода лучше подходит для деликатных тканей, а также тех, которые склонны к выцветанию. Однако для большинства случаев теплая вода является безопасным и эффективным выбором для стирки. Обязательно прочтите этикетки по уходу за одеждой, чтобы определить соответствующую температуру воды и изменить настройки стиральной машины.

Уделяйте внимание обработке пятен

Быстрое и эффективное устранение пятен имеет большое значение для сохранения внешнего вида одежды. Различные загрязнения требуют отличных методов ухода, поэтому важно действовать быстро и правильно. К примеру, чтобы вывести масляные пятна, необходимо на нужное место нанести специальное средство для их выведения или средство для мытья посуды. Загрязнение кровью или потом лучше промыть холодной водой, а затем – обработать его пятновыводителем на основе энзимов. Своевременное устранение грязи и использование правильных методов повышает шансы успешной стирки.

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