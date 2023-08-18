Как правильно ухаживать за драценой: полезные советы для ответственных хозяев

Драцена (Dracaena marginata) процветает в условиях недостаточного освещения и способна накапливать воду в своем стволе, что делает ее устойчивой к случайному пренебрежению поливом. UaPortal рассказал об особенностях ухода за этими растениями.

Особенности драцены

Благодаря своим высоким, изящным стеблям и тонким вечнозеленым листьям, украшенным яркими красными краями, драконовая пальма также служит привлекательным декоративным элементом. Кроме этого, она полезна для здоровья, ведь может устранять из воздуха загрязнения, вызывающие рак, в частности, бензол, формальдегид и трихлорэтилен.

Дерево происходит из Мадагаскара и в своей природной среде обитания весной обычно выпускает небольшие белые цветы. Однако, вряд ли это произойдет при выращивании в комнатных условиях. Важно отметить, что драцена токсична для домашних животных, особенно для кошек, которые могут грызть ее листья.

Рекомендации по высадке

Сначала драцену можно держать в том же горшке, в котором она была приобретена, а затем поместить в декоративный вазон. Если нужно будет пересадить растение, то вместо универсального компоста используйте хорошо дренированный бесторфяной. Эти деревья растут медленно и обычно достигают своей зрелой высоты через 8-10 лет, поэтому пересаживать их нужно только каждые три-четыре года.

Основные советы по уходу

Избегайте чрезмерного полива. Сначала подождите, пока компост высохнет примерно наполовину. Если вы заметили коричневые кончики листьев, это свидетельствует о недостаточном поливе, а желтые листья – о чрезмерном.

Регулярно протирайте листья, чтобы удалять пыль и поддерживать их здоровье. Удаляйте коричневые или мертвые листья, поскольку сброс нескольких листочков является нормальным явлением и освобождает место для нового роста.

Распространенные вредители и болезни

Красный паутинный клещ может представлять угрозу для драконовых деревьев, ведь, из-за него, на листьях дерева появляется пятнистость листьев, а затем они вообще опадают. Обратите внимание на тонкую паутину на стволе и осматривайте нижнюю сторону на наличие крошечных клещей и яиц. Повышение влажности воздуха путем регулярного опрыскивания может помочь в борьбе с красным паутинным клещом, поскольку он живет и развивается в сухих условиях.

Щитовки часто встречаются на стеблях или на нижней стороне листьев и могут оставлять после себя липкую медвяную росу, которая может привести к развитию плесени. Щитовку можно удалить вручную с помощью ногтя большого пальца или с помощью мыльного спрея.

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