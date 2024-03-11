Как приготовить идеальные воздушные блины на кефире

Кефирные блины – это отличный вариант для завтрака или перекуса. Они получаются нежными и ароматными, а приготовить их легко из обычных продуктов.

Чтобы блины не прилипали к сковороде, важно добавить немного растительного масла в тесто. Для приготовления идеальных блинов на кефире стоит следовать проверенному рецепту проверенному рецепту, которым поделились на ресурсе Smachnota.

Блинчики на кефире

Необходимые ингредиенты:

кефир - 500 мл;

яйца - 3 шт.;

мука - 150 г;

соль - 1/2 ч. л.;

сода - 1/2 ч. л.;

сахар – 1 ст. л.;

масло – 2 ст. л.

Начните со взбивания яиц до образования пены, затем смешайте их с кефиром. В другой емкости соедините муку, соду и немного соли.

Читайте также: Как приготовить особые блины, вдвое полезнее обычных

Постепенно вводите сухие составляющие в яично-кефирную смесь, тщательно размешивая, чтобы не было комков.

Введите масло и снова хорошо перемешайте.

Убедитесь, что яйца и кефир имеют комнатную температуру, а мука просеяна перед использованием.

Тесто должно быть гладким и однородным. Дайте ему отдохнуть в течение 15 минут. Жарьте блины на горячей сковороде, предварительно смазанной маслом, распределяя тесто тонким слоем. Обжаривайте до золотистой корочки, периодически нанося масло. Готовые блины можно покрыть сливочным маслом.

Подавайте кефирные блинчики с любимыми добавками, такими как мед, варенье, свежие ягоды или сливочное масло. Вы также можете экспериментировать, добавляя к тесту ягоды, фрукты, орехи или шоколад для особого вкуса.

Эти блины также прекрасно сочетаются с несладкими начинками, например с жареной курицей и грибами, просто жареными грибами, соленой рыбой или икрой.

Раньше мы рассказывали о секрете в технологии приготовления теста на блины.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал !