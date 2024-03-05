Как приготовить вкусный домашний хлеб из четырех простых ингредиентов

Хлеб по этому рецепту очень легко приготовить, поэтому он стал очень популярен. Его автор – американец Джим Лехэй, который является профессиональным пекарем. Для приготовления хлеба требуется всего четыре продукта, в том числе соль.

Выпечка получится вкусной с тонкой и хрустящей корочкой. Рецептом поделились на сайте Kamelena.

Хлеб своими руками

Ингредиенты:

400 г муки;

350 мл воды;

1,5 ч. л. соли;

0,3 ч. л. сухие дрожжи.

Сначала смешайте в глубокой миске муку, соль и дрожжи. Добавьте к ним воду комнатной температуры и хорошо перемешайте. Оставьте миску с тестом на кухне на 12-24 часа. Если хотите получить лучший результат, оставьте сдобу на 18 часов.

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Потребуется форма с толстыми стенками, которая подходит для духовки, и с крышкой. Вместе с формой разогрейте духовку до 230-250 градусов.

В оригинальном рецепте тесто предлагают сформовать перед выпечкой. Посыпьте стол мукой и соберите тесто в конверт, сложив его руками. Затем положите его на полотенце, посыпанное отрубями или манкой, и перенесите в горячую форму с помощью полотенца.

Если вы не хотите загрязнять руки, стол и полотенце – есть альтернатива. Быстро намажьте кисточкой горячую форму кусочком сливочного масла и осторожно высыпьте туда все тесто с помощью лопатки.

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Накройте форму крышкой и поставьте в духовку. Пеките около 30-40 минут, затем снимите крышку и выпекайте еще 10-20 минут или до золотистого вида.

Если вы хотите получить мягкую корочку, оберните готовый хлеб в полотенце, накройте пакетом и дождитесь полного охлаждения.

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