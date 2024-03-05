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Как приготовить вкусный домашний хлеб из четырех простых ингредиентов

Анастасия Крыщук

Как приготовить вкусный домашний хлеб из четырех простых ингредиентов

Хлеб по этому рецепту очень легко приготовить, поэтому он стал очень популярен. Его автор – американец Джим Лехэй, который является профессиональным пекарем. Для приготовления хлеба требуется всего четыре продукта, в том числе соль.

Выпечка получится вкусной с тонкой и хрустящей корочкой. Рецептом поделились на сайте Kamelena.

Хлеб своими руками

Ингредиенты:

  • 400 г муки;
  • 350 мл воды;
  • 1,5 ч. л. соли;
  • 0,3 ч. л. сухие дрожжи.

Сначала смешайте в глубокой миске муку, соль и дрожжи. Добавьте к ним воду комнатной температуры и хорошо перемешайте. Оставьте миску с тестом на кухне на 12-24 часа. Если хотите получить лучший результат, оставьте сдобу на 18 часов.

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Потребуется форма с толстыми стенками, которая подходит для духовки, и с крышкой. Вместе с формой разогрейте духовку до 230-250 градусов.

В оригинальном рецепте тесто предлагают сформовать перед выпечкой. Посыпьте стол мукой и соберите тесто в конверт, сложив его руками. Затем положите его на полотенце, посыпанное отрубями или манкой, и перенесите в горячую форму с помощью полотенца.

Если вы не хотите загрязнять руки, стол и полотенце – есть альтернатива. Быстро намажьте кисточкой горячую форму кусочком сливочного масла и осторожно высыпьте туда все тесто с помощью лопатки.

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Накройте форму крышкой и поставьте в духовку. Пеките около 30-40 минут, затем снимите крышку и выпекайте еще 10-20 минут или до золотистого вида.

Если вы хотите получить мягкую корочку, оберните готовый хлеб в полотенце, накройте пакетом и дождитесь полного охлаждения.

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