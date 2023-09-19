Как распознать манипулятора и бороться с ним: три практических совета

Распознавание манипуляторов и умение обращаться с ними – это важный навык, который может защитить вас от эмоционального вреда. Uaportal подготовил практические советы о том, как не попасть в сети манипуляции и лжи.

Доверяйте своей интуиции

Если чувствуете, что что-то не так или что-то вас не устраивает, вероятнее всего, манипулятор пытается вас обмануть или контролировать. В реальной жизни этот совет можно применить, помня о своих эмоциях и реакциях при общении с собеседником. Если кто-то постоянно заставляет вас ощущать тревогу, вину или иным образом манипулирует вами, важно доверять своей интуиции и дистанцироваться от этого человека.

Установите границы

Манипуляторы любят пересекать личные границы и выходить за рамки дозволенного. Чтобы защититься, очень важно установить и соблюдать четкие границы. Сообщите манипулятору о своих ожиданиях и ограничениях и не разрешайте их нарушать.

В настоящей жизни установление этих правил может быть сложной задачей. Однако практикуйте напористость и учитесь говорить "нет" без чувства вины. Окружите себя людьми, которые уважают ваши границы и поддерживают ваше здоровье.

Учитесь сами

Ознакомьтесь с наиболее распространенными тактиками воздействия, например, речь об обмане, чувстве вины и эмоциональном шантаже. Понимая это, вы сможете вовремя их обнаружить и соответствующим образом отреагировать на них.

Узнать о манипуляции можно, читая книги, посещая тренинги или семинары или обращаясь за помощью к психологу. Чем больше вы знаете об этих тактиках воздействия, тем лучше будете подготовлены к общению с манипуляторами.

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