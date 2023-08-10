Как самому восстановить экран смартфона после царапин: действенные лайфхаки

UAportal подготовил лайфхаки с использованием бытовых предметов, которые помогут избавиться от надоедливых царапин и сохранить смартфон как новенький.

Зубная паста

Начните с нанесения небольшого количества зубной пасты на мягкую безворсовую ткань. Осторожно вотрите зубную пасту в поцарапанный участок круговыми движениями в течение минуты. Затем вытрите излишки пасты чистой тряпкой. Мягкие шлифовальные свойства зубной пасты помогут отполировать мелкие царапины, благодаря чему экран будет выглядеть гораздо лучше.

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Пищевая сода и вода

Сделайте пасту, смешав пищевую соду с небольшим количеством воды. Нанесите пасту на поцарапанный участок с помощью мягкой ткани. Аккуратно вотрите пасту в экран круговыми движениями в течение нескольких минут.

Затем протрите пасту чистой тряпкой. Мягкий шлифовальный эффект пищевой соды поможет снизить видимость царапин и восстановить гладкость экрана.

Вазелин

Вазелин также можно использовать для удаления царапин с экранов смартфонов. Нанесите небольшое количество вазелина на поцарапанный участок и осторожно вотрите его мягкой тканью.

Продолжайте втирать в течение нескольких минут, сосредотачиваясь на поцарапанном участке. Закончив, вытрите излишки вазелина чистой тряпкой. Вазелин заполнит царапины, сделает их менее заметными и придаст экрану более гладкий вид.

Защитное стекло для экрана

Профилактика всегда лучше, чем лечение. Чтобы вообще избежать царапин на экране смартфона, подумайте об использовании защитного стекла. Защитное стекло действует как барьер между экраном и потенциальными царапинами, защищая устройство.

Оно просто в применении и подходит для разных моделей смартфонов. Покупая защитное стекло, вы можете уберечь свой экран от царапин и поддерживать его в идеальном состоянии.

Профессиональный ремонт

Если царапины на экране смартфона серьезны или ни один из методов, которые вы применили самостоятельно, не сработал, возможно, пора обратиться за профессиональной помощью. Многие мастерские по ремонту электроники предлагают услуги по восстановлению экранов смартфонов.

Они имеют опыт и инструменты, чтобы исправить глубокие царапины и восстановить экран до исходного состояния. Хотя этот вариант может быть недешев, он гарантирует профессиональное и долговременное решение.

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