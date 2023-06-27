Как сделать свой балкон комфортным и уютным: простые лайфхаки

Мы хотим, чтобы каждый уголок нашего жилища был привлекательным и опрятным. Даже обычная комната может стать изысканной гостиной, если вы, действительно, будете иметь желание что-то изменить. А как относительно балкона? Почему бы не создать комфортное пространство для отдыха на балконе? UAportal подготовил список практических советов и рекомендаций, которые помогут вам достичь этой цели.

Инвестируйте в компактную мебель

Чтобы экономить пространство небольшого балкона, необходимо выбирать компактную мебель. Ищите предметы, которые выполняют несколько функций. Например, скамью, которая одновременно можно использоваться в качестве дополнительное место для хранения вещей; или стол, которого, при необходимости, можно сложить. Выбирайте легкую и компактную мебель, которую легко перемещать, особенно если вы планируете часто изменять интерьер.

Озеленяйте пространство

Озеленения – чудесный способ оживить балкон и насытить его гаммой цветов. Выбирайте растения, которые подходят для комнаты и размещения вашего балкона. Если у вас ограниченное пространство, подумайте о подвесных растениях. Зелень не только сделает балкон привлекательнее, но и улучшит качество воздуха.

Добавляйте освещения

Освещения может превратить ваш балкон в уютное и привлекательное пространство даже ночью. Светильники, фонари и свечи – все это чудесные варианты. Выбирайте освещение, которое дополнит стиль балкона и наполнит пространство чудесной атмосферой.

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