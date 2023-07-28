Как сохранить красивые волосы и предотвратить облысение: пять советов, которые должна знать каждая девушка

Красивые волосы не только нас украшают, но и придают уверенности в себе. UAportal подготовил полезные советы, которые помогут получить пышные локоны и избавиться от секущихся кончиков или проблем с выпадением волос.

Заботьтесь о своем здоровье

Убедитесь, что в вашем рационе присутствуют такие питательные вещества, как белок, витамины (особенно A, C, D и E), минералы, в частности железо и цинк, а также омега-3 и жирные кислоты. Эти элементы способствуют росту волос, укрепляют фолликулы и предотвращают их ломкость. Добавьте в свой ежедневный рацион такие продукты как яйца, орехи, зелень, рыбу и ягоды. К тому же потребляйте много воды, чтобы волосы были блестящими и увлажненными.

Ухаживайте за своими волосами

Избегайте агрессивных средств и химикатов, которые могут нанести вред локонам в долгосрочной перспективе. Выбирайте шампуни и кондиционеры, подходящие вашему типу волос.

Меньше используйте приборы для термоукладки, а также, по возможности, сушите волосы на свежем воздухе. Регулярно избавляйте секущихся кончиков, ведь ваша прическа будет выглядеть более опрятной. Кроме этого, используйте расческу с широкими зубчиками, чтобы аккуратно распутывать влажные пряди.

Ухаживайте за кожей головы

Регулярно массируйте кожу головы, чтобы стимулировать прилив крови и способствовать росту волос. Для этого можете использовать натуральные масла, увлажняющие кожу головы и улучшающие структуру кучеров. Например, кокосовое, миндальное или оливковое. Чтобы предотвращать появление перхоти и других проблем с кожей головы, следите за ее чистотой и не используйте слишком много разнообразных масел.

Откажитесь от тугих причесок

Стильные хвосты и тугие прически выглядят великолепно, однако они создают чрезмерное давление на волосы, приводя, тем самым, к его ломкости и даже к тракционной алопеции.

Не завязывайте волосы слишком туго. Если же собирать пряди все-таки приходится, используйте, например, ластик из мягкой ткани, чтобы свести к минимуму их повреждение.

Защищайте от вредного воздействия окружающей среды

Ультрафиолетовые лучи, загрязненная окружающая среда и строгие погодные условия могут отрицательно повлиять на здоровье. Поэтому, если вы находитесь на открытом воздухе, защищайте волосы. Например, надевайте головной убор или используйте спрей с УФ-защитой. К тому же в экстремальных погодных условиях, закрывайте волосы шарфом или шапкой, чтобы защитить его от возможных повреждений.

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