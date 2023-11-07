Как сократить расходы на коммунальные услуги: лайфхаки

UAportal рассказал о полезных стратегиях, которые могут оказать существенное влияние на ваши ежемесячные счета за коммунальные услуги. Они помогут вам экономить издержки уже сегодня.

Выключайте из розетки неиспользуемую электронику

Неиспользуемую электронику следует выключать из розетки, чтобы уменьшить счета за коммунальные услуги. Многие устройства продолжают потреблять электроэнергию, даже когда они выключены или находятся в режиме ожидания.

Выключая их из розетки, когда они не используются, можно избежать лишнего потребления энергии. Такие привычки, как выключение из розетки зарядных устройств, телевизоров, компьютеров и игровых приставок, когда они не используются, могут привести к значительной экономии энергии и средств.

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Отрегулируйте настройку регулятора температуры

Один из эффективных лайфхаков для уменьшения счетов за коммунальные услуги – это регулировка настроек термостата. В холодные месяцы, снизив температуру на несколько градусов и используя дополнительную одежду или одеяла для утепления, вы сможете сэкономить энергию.

В теплые месяцы, повысив температуру на несколько градусов и используя вентиляторы или естественную вентиляцию, можно обеспечить комфорт и одновременно снизить потребление энергии. Не забывайте выключать или настраивать термостат, когда вы долго не бываете дома, что может способствовать энергосбережению.

Используйте энергоэффективные лампочки

Чтобы уменьшить счета за коммунальные услуги, подумайте об использовании энергоэффективных лампочек вместо традиционных ламп накаливания. Традиционные лампы потребляют больше энергии и производят избыточное тепло.

Выбор в пользу светодиодных лампочек может привести к меньшему потреблению энергии и более длительному сроку службы лампочки, что позволит сэкономить на расходах на электроэнергию, а также снизить частоту замены ламп. Еще один совет – выключайте свет при выходе из комнаты, чтобы сохранить энергию и еще больше уменьшить потребление электроэнергии.

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