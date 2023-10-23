Как выбрать авокадо и не прогадать: главные советы

Когда дело доходит до выбора авокадо, существуют некоторые секреты и методы, которые могут помочь выбрать идеальный плод. UAportal подготовил советы, которые помогут найти спелый, ароматный и вкусное авокадо.

Проверьте спелость плода

Рекомендуется искать авокадо, слегка жесткий, но немного прогибающийся при легком нажатии. Кашевидные и слишком мягкие авокадо могут быть перезрелыми и не иметь вкуса. Кроме того, проверьте, имеет ли авокадо приятный аромат, поскольку это верный признак того, что он созрел и готов к употреблению.

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Обратите внимание на цвет

Спелые авокадо часто имеют глубокий зеленый или черный цвет, но имейте в виду, что разные виды авокадо могут иметь разные оттенки. Например, авокадо сорта Хасс имеет тенденцию быть темнее, когда они спелы.

Если авокадо все еще ярко-зеленый, ему может понадобиться больше времени для созревания. С другой стороны, если он слишком мягкий или выглядит слишком темным, он может быть перезрелым.

Проверьте консистенцию

Аккуратно сожмите авокадо, чтобы оценить его жесткость. Идеальное авокадо будет упругим, но не жестким.

Если разрезать авокадо, то он должен иметь однородную кремовую консистенцию без темных пятен. Избегайте авокадо с вязкой или волокнистой текстурой, поскольку это может свидетельствовать о его низком качестве.

Напомним, мы писали, что для человека нормой есть употребление от половины до одного авокадо в день.

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