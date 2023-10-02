Как заточить нож без точилки или точильного камня: 3 лайфхака

UAportal подготовил три лайфхака для заточки ножа с помощью предметов, которые можно легко найти дома. Мы расскажем, как с помощью обычных бытовых предметов восстановить остроту ножа и улучшить его режущие свойства.

Керамическая чашка

Следует перевернуть чашку вверх дном и держать нож под углом 20 градусов к грубой поверхности. Нужно проводить лезвием по керамике размашистыми движениями, сохраняя постоянный угол и давление. Можно проверить остроту, проведя пальцем по лезвию.

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Наждачная бумага

Еще один эффективный метод – использование наждачной бумаги с зернистостью от 1000 до 2000. Необходимо сложить наждачную бумагу шершавой стороной наружу и крепко держать ее на плоской поверхности.

Лезвие ножа необходимо расположить под углом 20 градусов и проводить им по наждачной бумаге размашистым движением. Процедуру следует повторить с каждой стороны лезвия, проверяя остроту на ходу.

Кожаный ремень

В экстремальных случаях можно использовать кожаный ремень. Ремень закрепляется вокруг крепкого предмета, а чем необходимо держать под углом 20 градусов к нему.

Рекомендуется проводить лезвием по ремню размашистым движением, сохраняя постоянный угол и давление. Следует повторить с каждой стороны лезвия, проверяя остроту, чтобы добиться желаемого результата.

Напомним, мы уже писали, как ухаживать за ножами.

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