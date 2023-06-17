Как зеленый чай и орехи помогут унять чувство голода

Чувство голода может стать настоящим испытанием, особенно при попытке сбросить вес или при нехватке времени. Оно влияет на настроение, продуктивность и общее самочувствие. UAportal подготовил советы и варианты питания, которые помогут контролировать тягу к еде и оставаться сытым в течение дня.

Причины повышенного аппетита

Если вы часто испытываете чувство голода, важно оценить свой рацион и привычки, чтобы выявить потенциальных виновников. Вот некоторые распространенные причины повышенного аппетита:

1. Потеря веса:

Сброс килограммов может вызвать выброс гормона голода грелина, что приводит к повышенному аппетиту.

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2. Дефицит калорий:

Потребление слишком малого количества калорий может сигнализировать вашему организму, что ему не хватает необходимых питательных веществ, что приводит к постоянному чувству голода.

3. Дисбаланс питательных веществ:

Диета, в которой не хватает питательных веществ, таких как жиры и белки, может вызвать чувство неудовлетворенности. И наоборот, избыток углеводов может повысить уровень инсулина и нарушить регуляцию аппетита.

4. Недостаток сна:

Хроническое недосыпание связано с перееданием, поэтому уделяйте первостепенное внимание полноценному сну.

5. Стресс:

Психологический стресс может повышать уровень грелина, что приводит к усилению чувства голода и потенциально нездоровому выбору пищи.

6. Основные медицинские состояния:

Например, беременность, кормление грудью или подростковый возраст, могут повлиять на аппетит.

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Продукты, контролирующие аппетит, которые следует включить в свой рацион питания

К счастью, существуют определенные продукты, которые помогают регулировать аппетит и держать голод под контролем. Подумайте о том, чтобы включить в свой рацион следующие продукты:

1. Орехи:

Орехи богаты белком и полезными жирами, что делает их сытным перекусом. В частности, было доказано, что грецкие орехи при ежедневном употреблении снижают приступы повышенного аппетита.

2. Острая пища:

Капсаицин, соединение, ответственное за остроту жгучего перца, может помочь подавить голод. Употребление острой пищи позволяет быстрее насытиться и может даже ускорить процесс сжигания калорий.

3. Зеленый чай:

Насыщенный антиоксидантами, зеленый чай ассоциируется с контролем аппетита и различными полезными свойствами. Он содержит некоторое количество кофеина, который помогает справиться с голодом, хотя и не так сильно, как кофе. Кроме того, зеленый чай обеспечивает гидратацию, что может помочь облегчить чувство голода.

4. Мята перечная:

Хотя механизм этого явления все еще обсуждается, вдыхание аромата перечной мяты в течение дня было связано с уменьшением аппетита и снижением потребления калорий. Попробуйте жевать жвачку со вкусом мяты, зажигать ароматические свечи или добавлять свежие листья мяты в чай и блюда.

Внимание! Информация в этой статье предназначена только для образовательных и информационных целей и не предназначена как медицинский совет или совет по здоровью. Всегда консультируйтесь с врачом или другим квалифицированным специалистом по вопросам, связанным с состоянием здоровья.

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