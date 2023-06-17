Как зеленый чай и орехи помогут унять чувство голода
Чувство голода может стать настоящим испытанием, особенно при попытке сбросить вес или при нехватке времени. Оно влияет на настроение, продуктивность и общее самочувствие. UAportal подготовил советы и варианты питания, которые помогут контролировать тягу к еде и оставаться сытым в течение дня.
Причины повышенного аппетита
Если вы часто испытываете чувство голода, важно оценить свой рацион и привычки, чтобы выявить потенциальных виновников. Вот некоторые распространенные причины повышенного аппетита:
1. Потеря веса:
Сброс килограммов может вызвать выброс гормона голода грелина, что приводит к повышенному аппетиту.
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2. Дефицит калорий:
Потребление слишком малого количества калорий может сигнализировать вашему организму, что ему не хватает необходимых питательных веществ, что приводит к постоянному чувству голода.
3. Дисбаланс питательных веществ:
Диета, в которой не хватает питательных веществ, таких как жиры и белки, может вызвать чувство неудовлетворенности. И наоборот, избыток углеводов может повысить уровень инсулина и нарушить регуляцию аппетита.
4. Недостаток сна:
Хроническое недосыпание связано с перееданием, поэтому уделяйте первостепенное внимание полноценному сну.
5. Стресс:
Психологический стресс может повышать уровень грелина, что приводит к усилению чувства голода и потенциально нездоровому выбору пищи.
6. Основные медицинские состояния:
Например, беременность, кормление грудью или подростковый возраст, могут повлиять на аппетит.
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Продукты, контролирующие аппетит, которые следует включить в свой рацион питания
К счастью, существуют определенные продукты, которые помогают регулировать аппетит и держать голод под контролем. Подумайте о том, чтобы включить в свой рацион следующие продукты:
1. Орехи:
Орехи богаты белком и полезными жирами, что делает их сытным перекусом. В частности, было доказано, что грецкие орехи при ежедневном употреблении снижают приступы повышенного аппетита.
2. Острая пища:
Капсаицин, соединение, ответственное за остроту жгучего перца, может помочь подавить голод. Употребление острой пищи позволяет быстрее насытиться и может даже ускорить процесс сжигания калорий.
3. Зеленый чай:
Насыщенный антиоксидантами, зеленый чай ассоциируется с контролем аппетита и различными полезными свойствами. Он содержит некоторое количество кофеина, который помогает справиться с голодом, хотя и не так сильно, как кофе. Кроме того, зеленый чай обеспечивает гидратацию, что может помочь облегчить чувство голода.
4. Мята перечная:
Хотя механизм этого явления все еще обсуждается, вдыхание аромата перечной мяты в течение дня было связано с уменьшением аппетита и снижением потребления калорий. Попробуйте жевать жвачку со вкусом мяты, зажигать ароматические свечи или добавлять свежие листья мяты в чай и блюда.
Внимание! Информация в этой статье предназначена только для образовательных и информационных целей и не предназначена как медицинский совет или совет по здоровью. Всегда консультируйтесь с врачом или другим квалифицированным специалистом по вопросам, связанным с состоянием здоровья.
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