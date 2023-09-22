Какие суккуленты легко выращивать: Топ-5 идеальных вариантов для любителей растений

В последние годы суккуленты стали очень популярными. Благодаря своей потрясающей красоте и выносливости они являются идеальным выбором как для опытных, так и для начинающих любителей растений. UaPortal рассказал о 5 вариантах красивых суккулентов, которые идеально подходят для начала коллекции.

Очиток Моргана

В отличие от других кактусов, он не имеет острых колючек. У него есть плоские, мясистые, сегментированные стебли, которые могут вырастать до одного метра в длину. Его вьющаяся природа часто приводит к тому, что стебли изящно драпируются по краям контейнеров, за что он получил прозвище "кактус с крабовыми клешнями".

Этот сорт любит немного больше влаги, чем его колючие собратья, поэтому поливайте его тогда, когда верхний сантиметр почвы сухим. Поставьте растение в хорошо освещенном месте у окна – и оно подарит потрясающее розовое цветение в течение зимних месяцев.

Кровельное молодило

Молодило – это общее название двух близкородственных суккулентных растений, имеющих небольшие визуальные отличия. Эхеверия изящная (Echeveria elegans) формирует плоские, похожие на цветки бутоны с закругленными краями и ежегодно цветет колокольчатыми цветами.

Кроме того, молодило кровельное также образует розетки, но его листья более плоские и заостренные. Эти суккуленты бывают разных волшебных цветовых вариаций, что делает их великолепным дополнением к любой коллекции.

Алое вера

Алоэ вера известна благодаря своим длинным, тонким листьям, которые растут на коротком стебле. Она производит соцветия, являющиеся скоплениями листьев, которые со временем могут заполнить весь контейнер. Хотя это растение известно своими целебными свойствами, благодаря соку, который веками использовался для лечения ран и ожогов, важно обращаться с ним осторожно из-за острых "зубцов" по краям листьев.

Молочай треугольный

Несмотря на свой вид, молочай треугольный (Euphorbia trigona) на самом деле не дерево. Как комнатное растение обычно достигает до одного метра, демонстрируя вертикальные разветвленные стебли, украшенные короткими острыми колючками. На зеленых стеблях есть маленькие листочки с красноватым оттенком на кончиках. Подобно пуансетии, он производит молочный, липкий сок, который может раздражать кожу, если его не смыть.

Каланхоэ повстистое

Среди многочисленных видов каланхоэ это выделяется своим характерным внешним видом. Родом из Мадагаскара "кошачьи ушки" могут похвастаться пушистыми серо-зелеными листьями, покрытыми мягкими серебристыми волосками и украшенными коричневыми или ржавыми пятнами на кончиках.

Хотя в комнатных условиях они могут вырастать до полуметра в высоту, у них медленный темп роста. Поставьте растение на хорошо освещенное место у окна и дайте почве просохнуть между поливами. Следите за тем, чтобы не намочить листья во время полива, поскольку это может привести к гниению.

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