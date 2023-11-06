Комфортно и практично: топ-5 базовых вещей на зиму

Когда наступает зима, важно иметь базовый гардероб, который будет комфортным и практичным. UAportal подготовил топ-5 базовых вещей на зиму, которые следует приобрести.

Зимний пуховик

Пуховик является необходимой вещью в холодный период года. Выберите пуховик с качественным утеплением, которое обеспечит тепло и комфорт при низких температурах. Важно также учитывать водонепроницаемость и ветрозащитные свойства.

Теплые свитера

Теплый свитер или кардиган станут отличным основанием вашего гардероба. Вы можете носить их по отдельности или под пуховиком для дополнительного тепла.

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Теплые брюки или джинсы

Выберите брюки или джинсы со специальной теплой подкладкой или высоким качеством изоляции. Это позволит чувствовать себя комфортно даже в холодный день.

Теплые ботинки

Необходимо выбрать водонепроницаемые и тёплые ботинки для защиты от снега и холода. Они должны быть комфортными и обеспечивать хорошее сцепление со снегом.

Шапка и перчатки

Не забудьте про аксессуары, такие как тёплая шапка и перчатки, которые помогут защитить вашу голову и руки от холода. Выберите качественные и тёплые вещи.

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