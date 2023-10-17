Лучшего средства не найдете: как вывести блох из дома и квартиры

Если в квартире или доме появились блохи, очень важно принять немедленные меры, чтобы избавиться от этих надоедливых вредителей. UAportal подготовил эффективные методы выведения блох из дома и профилактические мероприятия, которые помогут избежать заражения в будущем.

Регулярно пылесосьте

Тщательно и часто пылесосите дом, уделяя особое внимание местам, где могут прятаться блохи – коврам, пледам, обивке мебели и подстилкам для домашних животных. Это поможет избавиться от взрослых блох, личинок и яиц из вашего дома.

Используйте пищевую соду

Насыпьте пищевую соду на ковры и покрытия, уделяя особое внимание местам, где есть блохи. Оставьте на несколько часов или на ночь, а затем пропылетесь. Пищевая сода действует как естественный отпугиватель блох и устраняет запахи, связанные с ними.

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Сделайте спрей от блох своими руками

Смешайте в пульверизаторе ровные порции воды и белого уксуса, а затем добавьте несколько капель хозяйственного мыла. Хорошо встряхните бутылку и распылите раствор на мебель, подстилки для домашних животных и другие места, где могут прятаться блохи. Уксус помогает отпугивать блох, а мыло – уничтожать их.

Используйте соль

Посыпьте ковры кухонной или морской солью, уделяя особое внимание местам, где больше всего блох. Оставьте на день-два, а затем пропылососьте. Соль действует как обезвожитель, помогающий высушить и убить блох.

Регулярно ухаживайте за домашними питомцами

Важно регулярно купать и ухаживать за домашними питомцами, чтобы уничтожать блох, их яйца и блошиную грязь. Кроме того, используйте расческу от блох, чтобы тщательно вычесывать шерсть животных. При необходимости проконсультируйтесь с ветеринаром по поводу безопасных и эффективных средств от блох для ваших любимцев.

Напомним, кухня часто страдает от атак плодовых мушек, мошек и мух. Однако есть способ привлечь незваных гостей в самодельные ловушки, не используя магазинных химических спреев-репеллентов.

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