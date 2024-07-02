Мэр французской столицы Анн Идальго выступила против того, чтобы позволить российским спортсменам участвовать в Олимпийских играх 2024 года, которые состоятся в ее городе.

Мэр Парижа Анн Идальго недавно выступила против того, чтобы позволить российским спортсменам участвовать в Олимпийских играх 2024 года, которые состоятся в ее городе. В прошлом месяце она утверждала, что таких спортсменов нельзя отстранять от соревнований. Однако из-за агрессии России против Украины Идальго заявила, что "невозможно проводить парад так, будто ничего не происходит", и выразила несогласие с Международным олимпийским комитетом (МОК), если он не изменит свое мнение по этому вопросу.

Министр спорта Польши Камиль Бортничук отметил, что около 40 стран мира выступают против включения спортсменов из России и Беларуси в программу 2024 года в Париже. МОК создал дорожную карту для этой идеи.

Анн Идальго - французский политик, которая занимает должность мэра Парижа с 2020 года. За время своего пребывания на посту мэра она выступала за экологическую политику, в частности, запустила планы по установке пунктов зарядки электромобилей в разных районах города до 2021 года. Кроме того, она также настойчиво выступала против проектов джентрификации, которые предусматривали замену жилья для малообеспеченных слоев населения роскошными апартаментами, во время своего пребывания в должности. Ее публичное сопротивление допуску россиян к Олимпийским играм в следующем году подчеркивает ее приверженность противодействию иностранной агрессии против суверенных государств, таких как Украина, и одновременно к защите целостности спорта во всем мире - позиция, которая действительно достойна восхищения!