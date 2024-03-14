Не терпят соседства: какие овощи нельзя сажать рядом

В этом сезоне скоро придет время для посадки огородных культур. Даже для опытных дачников важно учитывать совместимость овощей при их расположении рядом, ведь некоторые комбинации могут не способствовать здоровому росту.

Эксперты советуют избегать соседства некоторых видов овощей на одной грядке, чтобы предотвратить потенциальное негативное влияние на урожайность. Об этом сообщает ukr.media.

Читайте также: Советы огородников для лучшего урожая свеклы

Какие овощи нельзя сажать рядом

Томаты и огурцы. Томатам не нужно столько воды, как огурцам, ведь последние отдают преимущество более увлажненной почвы. Картофель и семейство пасленовых. Совместное выращивание картофеля с баклажанами, томатами или перцами может не принести желаемый урожай из-за возможности передачи вредителей между растениями. Бобовые культуры и перец. Перец, горох и фасоль подвержены заболеванию антракнозом, что может быстро распространиться на другие растения. Зелень и морковь. Зелень может поглотить все питательные вещества из земли, оставляя мало пищи для моркови, что ухудшает ее качество и вкус. Томаты и капуста. Эти растения соперничают за питательные вещества в почве, что может отрицательно повлиять на урожайность. Кабачки и огурцы. Важен правильный полив; кабачкам не нужно столько воды, сколько огурцам.

Следует отметить, что качество почвы имеет решающее значение для урожайности.

Напомним, ранее мы рассказывали, как удобрять томаты с помощью копеечного самодельного средства.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Телеграмм-канал !