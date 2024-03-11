Обычный лист бумаги может рассказать о состоянии двигателя: секрет от моториста

Неисправный мотор может привести к значительным неприятностям, которые повлекут за собой немалые затраты. Перед покупкой б/у авто не забудьте взять с собой лист белой бумаги, чтобы проверить состояние двигателя.

На сайте ampercar опытный механик поделился особым используемым им методом. Вместо стандартной компьютерной диагностики на СТО этот способ позволяет самостоятельно оценить состояние двигателя.

Итак, как использовать лист бумаги? Процедура проста: после тестовой поездки, когда мотор прогреется, остановитесь и приложите листок к выхлопной трубе.

Если бумага втянется, это может быть признаком противодавления из-за засорения глушителя, что препятствует выходу выхлопных газов. Это может указывать на проблемы с системой рециркуляции газов, повреждения клапанов, катализатора или распределительного механизма.

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Если двигатель работает должным образом, бумага, расположенная возле выхлопной трубы, будет легко колебаться, не демонстрируя внезапных движений. Нерегулярные колебания могут свидетельствовать о неисправностях в системе зажигания, поэтому необходимо проверить катушки зажигания и свечи.

Однако это не единственный способ диагностики. После нескольких минут работы двигателя, проверьте белую бумагу: если она осталась чистой, с едва заметными следами сажи, это отличный знак. Если же на бумаге появились жирные коричневые пятна, это может указывать на проблемы с двигателем. Во время прогревания масло может просачиваться в выхлопную систему из-за негерметичности цилиндров. В двигателях с турбонаддувом, масло может выделяться через выхлопную трубу при интенсивном нажатии на газ, но при низких оборотах этого происходить не должно.

Светлые жирные пятна на бумаге могут свидетельствовать о наличии антифриза в выхлопных газах, что часто является признаком прогоревшей прокладки головки блока цилиндров. В таком случае выхлоп будет похож на белый дым, и это требует немедленного ремонта. Смешивание масла с антифризом приводит к потере его свойств, что может привести к серьезным повреждениям двигателя.

Раньше мы рассказывали о том, когда следует менять масло в двигателе авто и как его выбрать.

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