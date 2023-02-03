Пара оставила ребенка на регистрации в израильском аэропорту

Во вторник, 31 января, в аэропорту имени Бен-Гуриона в Тель-Авиве (Израиль) произошел шокирующий инцидент, когда пара, путешествовавшая с младенцем, решила оставить ребенка у стойки регистрации после того, как узнала, что для путешествия всей семьей нужен дополнительный билет. Как сообщает The Independent со ссылкой на местные СМИ, пара пыталась вылететь из Тель-Авива в Брюссель с бельгийскими паспортами, когда им сообщили о дополнительном сборе, необходимом для их младенца, и они так хотели попасть на рейс, что решили не платить его и оставить ребенка на стойке регистрации.

Представитель Ryanair отметил, насколько неожиданным был этот случай, отметив, что пассажир прошел паспортный контроль, оставив у стойки регистрации только коляску с ребенком, а затем пошел дальше без нее. В ответ служба безопасности аэропорта быстро вмешалась, задержав обоих родителей, а также позаботилась об их брошенном ребенке до дальнейших указаний. Теперь это стало вопросом, которым занимаются местные правоохранительные органы.