Переворачивает астрономию с ног на голову: новое исследование подвергает сомнению существование темной материи

Исследовательский коллектив из Университета Оттавы в издании The Astrophysical Journal представил отчет о своем исследовании. Он может изменить понимание темной материи, указывая на возможность ее отсутствия во Вселенной.

Традиционная модель предполагает, что Вселенная состоит из обычной материи, темной энергии и темной материи. Однако по результатам нового исследования под руководством профессора Раджендры Гупты представлена модель, в которой темной материи не существует.

Это исследование основано на интеграции ковариантных констант связи (CCC) и теории усталого света (TL), известной как модель CCC+TL. Согласно этой модели силы природы ослабевают со временем, а свет теряет энергию на большом расстоянии. Анализируя данные о расположении галактик и эволюции света из ранней Вселенной, исследователи пришли к выводу, что существование темной материи не обязательно для объяснения этих явлений.

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Данное открытие подвергает сомнению стандартную космологическую модель, утверждающую, что темная материя составляет примерно 27% Вселенной. Гупта утверждает, что его исследование отвечает основным космологическим наблюдениям, но вместе с тем опровергает необходимость темной материи для объяснения космологических явлений.

Это открытие оказывает значительное влияние на наше понимание основных аспектов Вселенной и открывает двери для новых исследований в области космологии. Вызывая к переосмыслению общепринятые взгляды на структуру Вселенной, ученые призывают к более детальному изучению альтернативных моделей, которые могут дать лучшее понимание космических процессов.

Напомним, ранее мы рассказывали о том, что ученые обнаружили в космосе ключевой компонент, необходимый для зарождения жизни.

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