Россия готовится к потенциальному наступлению на Украину, которое может произойти 24 февраля или около этой даты. Министр обороны Украины Алексей Резников заявил в интервью BFMTV, что из-за символичности этой даты для россиян вполне вероятно, что они попытаются что-то сделать примерно в это время. Хотя официально Россия мобилизовала 300 тысяч военнослужащих, по оценкам УНИАН, на границах находится больше войск, чем сообщается, что заставляет Украину серьезно относиться к своему врагу. Министр считает, что они могут попытаться начать атаку в двух разных направлениях - либо на Донбассе, либо на юге, что заставило его призвать партнеров быть готовыми, чтобы как можно быстрее можно было приобрести и доставить оружие и быстро обучить пилотов, когда самолеты из стран-союзников прибудут в Украину.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов ранее предупреждал о максимальной эскалации, которую готовят российские войска, а Генеральный штаб Вооруженных сил также сообщил о разведывательных мероприятиях, происходящих вместе с подготовкой к возможным атакам на некоторых направлениях.

Командующий Вооруженными силами Литвы Вальдемарас Рупшис предположил, что эти действия были предприняты для того, чтобы россияне не пропустили поставки западного оборудования для украинских военных, что заставило их еще больше ускорить свои планы, что вызвало у многих людей страх, что вскоре начнется новая война, если не принять меры против нее.

Алексей Резников

Алексей Юрьевич Резников (родился 16 ноября 1962 года) - украинский политик, который сейчас занимает должность министра обороны Украины с 4 ноября 2021 года

Вальдемарас Рупшис

Вальдемарас Рупшис (родился 18 апреля 1965 года) - литовский генерал-майор, который сейчас исполняет обязанности главнокомандующего вооруженных сил Литвы с августа 2017 года,