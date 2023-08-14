Почему не стоит фотографировать спящих людей: призовете беду

Во время социальных сетей не редко можно встретить очаровательные фотографии спящих младенцев или трогательные изображения ребенка, который мирно дремлет рядом с родителями. Хотя эти фотографии могут вызывать чувство тепла и привязанности, важно учитывать разные взгляды на этичность фотографирования людей во время сна.

С религиозной точки зрения считается, что у каждого человека есть душа. Биоэнергетики с другой стороны утверждают, что вокруг человеческого тела существует энергетическое защитное поле. Когда человек бодрствует, эта защитная аура распространяется примерно на один метр, но во время сна он значительно ослабевает.

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Верования предков предполагают, что когда человек засыпает, его душа отходит от тела, отправляясь в неизвестные странствия. Соответственно, религиозные адепты утверждают, что во время сна человек лишен защиты своих ангелов-хранителей и может быть уязвимым для злых духов.

Также считается, что колдуны и ведьмы могут легко нанести вред с помощью фотографий, а съемка человека во время сна еще больше облегчает эту задачу из-за ее ослабленного энергетического состояния. Дети, в частности, имеют более слабый уровень защиты по сравнению со взрослыми.

Кроме того, в 19 веке под влиянием темных и нетрадиционных обычаев появился своеобразный предрассудок. В то время богатые люди не только фотографировали умерших, но и делали семейные портреты вместе со своими умершими близкими.

Хотя эта практика может показаться богохульством, ее целью было сохранить память об умерших. Даже сегодня некоторые люди ощущают необходимость зафиксировать лицо умершего члена семьи.

Эти жуткие ассоциации с изображениями умерших породили предрассудки, которые предостерегают от фотографирования людей с закрытыми глазами, когда они спят. Спящий человек, запечатленный на размытой фотографии, часто может напоминать умершего, что потенциально может свидетельствовать о болезни или даже близкой смерти.

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