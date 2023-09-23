Почему нельзя оставлять ложку в супе: практическое объяснение

Ссорилась ли на вас в детстве мама за то, что вы оставляли ложку в блюде? Хотя все мы знаем, что это нельзя делать, однако причины до сих пор остаются неизвестными. UaPortal дал практическое объяснение, которое точно вас удивит.

Порча блюда

Одной из главных причин этой оговорки является то, что блюдо может испортиться быстрее. Это связано, прежде всего, с процессом окисления, который происходит, когда металлические столовые приборы контактируют с блюдом.

Неприятный вкус

Это явление особенно актуально для посуды из стали и алюминия, хотя столовые принадлежности из нержавеющей стали менее подвержены этому. К тому же стоит отметить, что поцарапанные или поврежденные принадлежности могут придать пище неприятный привкус.

Угроза здоровью

Алюминиевая посуда при определенных условиях может представлять потенциальную угрозу здоровью. Это особенно актуально для блюд с молочными продуктами. Когда ложка остается в супе, она становится средой для размножения бактерий и плесени, поскольку микроорганизмы из слюны и других источников накапливаются на посуде.

То же касается салатов. Поэтому не рекомендуется держать столовые принадлежности в заправленных салатах более 6 часов, поскольку это приводит к размножению вредных бактерий и порче блюда.

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