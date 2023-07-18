Похитили личные данные в сети: что делать и как уберечься

Что делать, если вы подозреваете, что ваше лицо похитили?

С увеличением количества онлайн-транзакций и личной информации, хранящейся в различных базах данных, риск стать жертвой кражи личных данных выше, чем когда-либо. Если вы подозреваете, что вашу личность было похищено, важно принять немедленные меры, чтобы защитить себя и уменьшить потенциальные убытки. Мы предоставим вам практические советы по поводу того, что делать, если вы оказались в такой неприятной ситуации.

Прежде всего, важно сохранять спокойствие и действовать быстро. Чем быстрее вы начнете действовать, тем больше шансов свести к минимуму последствия кражи личных данных. Вот пять основных шагов, которые следует придерживаться, если вы подозреваете, что вашу личность было похищено:

Обратитесь в правоохранительные органы:

Как только вы подозреваете, что ваша личность была скомпрометирована, сообщите об инциденте местным правоохранительным органам. Они помогут вам сделать необходимые шаги для подачи заявления в полицию, которая имеет решающее значение для регистрации кражи.

Сообщите финансовым учреждениям:

Обратитесь в свой банк, компанию, выдающую кредитные карты, и любые другие финансовые учреждения, где у вас есть счета. Проинформируйте их о ситуации и попросите заморозить или установить мониторинг ваших счетов. Это поможет предотвратить несанкционированные транзакции и обеспечит дополнительный уровень безопасности.

Следите за своими кредитными отчетами:

Регулярно проверяйте свои кредитные отчеты от крупнейших кредитных бюро – Equifax, Experian и TransUnion. Ищите любую подозрительную активность, например незнакомые счета или запросы. Если вы заметили что-нибудь необычное, немедленно сообщите об этом в кредитные бюро и требуйте предупреждения о мошенничестве или замораживании кредита.

Измените пароли и защитите аккаунты:

Обновите пароли для всех онлайн-аккаунтов, особенно связанных с финансовыми учреждениями, электронной почтой и социальными сетями. Выбирайте надежные, уникальные пароли и используйте двухфакторную аутентификацию, когда это возможно. Кроме того, будьте осторожны с попытками фишинга, не переходите по подозрительным ссылкам и не предоставляйте личную информацию по электронной почте или по телефону.

Обратитесь за профессиональной помощью, если это необходимо:

Если кража личных данных привела к значительным финансовым или юридическим последствиям, обратитесь к адвокату, который специализируется на подобных делах. Он может дать рекомендации и помочь вам сориентироваться в процессе восстановления.

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