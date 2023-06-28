Преимущества и недостатки электросамокатов: что нужно знать перед покупкой

Электросамокат – это небольшое удобное индивидуальное и экологическое транспортное средство. Многие задумываются, чтобы ездить ими на работу или отдых. UAportal подготовил настоящую статью, чтобы понять их преимущества и недостатки.

Преимущества электросамоката:

Во-первых, они являются экологически безопасными, поскольку во время работы не выделяют углекислого газа. Это снижает загрязнение воздуха и поддерживает борьбу с изменением климата.

Во-вторых, они очень экономические. Сравнительно с традиционными бензиновыми скутерами или автомобилями, они требуют меньше техническое обслуживание и имеют низшую стоимость топлива, потому что работают на электричестве.

К тому же во многих городах реализуются программы общего использования самоката, которое делает их легкодоступными и удобными для поездок на короткие расстояния.

Недостатки электросамоката:

Они развивают высокую скорость, в результате чего может случиться авария при участии велосипедистов, пешеходов или других транспортных средств.

Кроме этого, отсутствие надлежащей инфраструктуры и выделенных дорожек для экологических транспортных средств, может привести к авариям и конфликтам с другими участниками дорожного движения.

Электросамокат обычно имеет ограниченное расстояние, которое они могут проехать к новому заряжению. Тому, если вам нужно преодолевать далекие расстояния, изберите другой вид транспорта.

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