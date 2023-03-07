Прогноз погоды в Киеве на 8 марта: стоит готовиться к снегу и дождю

UAportal подготовил подробный прогноз погоды в Киеве на 8 марта. Для составления прогноза использовались данные, предоставленные сайтом weather.com.

День начнется с густой облачности и минимальной температуры +2 градуса по Цельсию утром. Ближе к вечеру потеплеет, и температура достигнет +6 градусов Цельсия в самой высокой точке.

Ожидается, что температура останется около +2 градусов Цельсия в течение всего дня из-за высокого уровня влажности в воздухе (80%). Скорость ветра останется стабильной на уровне 5,8 м/с с северо-западного направления.

Восход солнца сегодня ожидается в 6:28 утра, а закат – в 17:49 вечера.

Синоптики прогнозируют на этот деть осадки в виде снега и дождя, поэтому следует взять с собой зонтик.

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