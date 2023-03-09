Прогноз погоды в Киеве на 9 марта: ветер будет холодным

UAportal подготовил подробный прогноз погоды в Киеве на 9 марта. Этот прогноз основан на данных, предоставленных сайтом weather.com.

День начнется с прохладного утра, температура воздуха будет колебаться от +5 до +12 градусов по Цельсию, по ощущениям – +5 градусов по Цельсию. В течение всего дня будет густая облачность, что усилит прохладу воздуха.

Северо-западный ветер со скоростью 5,3 м/с также будет способствовать похолоданию и принесет периодические порывы ветра в течение дня. Ожидается, что влажность воздуха останется на уровне 67%.

При выборе одежды лучше всего надеть теплые слои, например, легкую куртку или свитер, а также шапку и перчатки. Световой день начинается в 6:26 утра и заканчивается в 17:51 вечера.

Вероятность дождя или снега в это время невелика, но стоит подготовиться к возможным изменениям температуры из-за ветреной погоды.

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