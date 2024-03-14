Пройти мимо невозможно: рецепт шоколадных сырников, которые готовятся очень просто
В дни празднования Масленицы одним из традиционных блюд являются сырники. Они получаются не только вкусными, но и не требует много времени для приготовления. Сырники можно сделать как сладкими, так и солеными, подавать с джемом, сгущенкой или с арахисовой пастой.
Сегодня мы совместно с Shuba хотим поделиться рецептом сырников с шоколадом. Они так аппетитны, что могут исчезнуть прямо из сковороды. Попробуйте их на Масленицу, и вы не сможете устоять перед желанием есть их каждый день.
Как приготовить шоколадные сырники
Необходимые ингредиенты (на 6 порций):
- сыр кисломолочный – 250 г;
- какао – 2 ст. л.;
- манная крупа - 4 ст. л.;
- яйцо куриное, большое – 1 шт.;
- сахар – по своему вкусу.
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Инструкция по приготовлению:
- Возьмите глубокую миску и вбейте в нее яйцо.
- Добавьте к нему сахар и какао, затем тщательно взбейте ингредиенты до однородности, используя венчик или миксер.
- После этого введите в смесь творог, тщательно перемешивая до равномерной массы.
- Добавьте манную крупу в сырную смесь, снова перемешайте и оставьте на 15 минут для набухания.
- После этого слегка смочив руки в воде, сформируйте маленькие плоские сырники.
- Нагрейте сковороду с растительным маслом, выложите сырники и обжарьте их до румяной корочки по минуте с каждой стороны.
Советуем подавать готовые сырники со сгущенкой. Приятного аппетита!
Напомним, мы рассказывали, как приготовить идеальный сырник по львовскому рецепту.
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