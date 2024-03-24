Пушистые вандалы: топ-10 пород собак, которые любят все грызть

Среди многочисленных пород собак, насчитывающих более 220 видов, всегда есть идеальный выбор для каждого. Важно не только оценивать внешний вид четырехлапого друга, но и учитывать характерные для породы особенности поведения.

Согласно публикации Scotsman, некоторые породы могут проявлять разрушительные привычки, такие как грызение различных предметов в доме, от скуки – это может быть все, начиная с носков и заканчивая мебелью. Эту проблему можно решить с помощью надлежащего обучения и дрессировки, однако это требует времени и терпения, а также может привести к значительным материальным затратам во время процесса.

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Поэтому необходимо знать, какие породы собак имеют тенденцию грызть вещи владельцев. Вот перечень десяти пород, которые чаще всего сталкиваются с этим поведением:

Лабрадор-ретривер – эта порода пользуется большой популярностью, однако их владельцы часто сталкиваются с деструктивными привычками собаки, которые могут привести к потере любимой обуви. Чихуахуа – несмотря на свой маленький размер, чихуахуа могут нанести значительный ущерб, если им станет скучно, уничтожая ковры, одежду и мебель. Ротвейлеры – хотя эти собаки обычно послушны, они также имеют привычку жевать, и это может стать проблемой, особенно когда они испытывают стресс или скуку. Бигли – представители этой породы могут стать источником разрушений, жуя все на своем пути и даже воя, когда остаются наедине. Немецкие доги – особенно активны в жевании в молодом возрасте и могут вернуться к этой привычке, если их оставить самими на длительное время. Боксеры – без достаточного количества физических упражнений, боксеры могут перенаправить свою энергию на уничтожение ваших вещей. Далматинцы –рождены, чтобы быть активными, эти собаки могут проявить свое разочарование из-за пропущенных прогулок, портя ваши вещи. Такси – владельцы такс часто удивляются, насколько разрушительными могут быть их маленькие собаки даже после активных физических упражнений. Бордер-колли считаются одной из самых умных собак, но если их чем-то не занять, то они могут стать источником разрушений в вашем доме. Джек-рассел-терьер – всегда энергичны, эти собаки могут рассматривать все вокруг как потенциальные игрушки, что может привести к неожиданным разрушениям.

Важно обеспечить этим породам достаточно активности и внимания, чтобы свести к минимуму риск деструктивного поведения.

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