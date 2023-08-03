Пять интересных фактов о Томе Крузе: удивит даже самых ярых фанатов

За свою блестящую карьеру, продолжающуюся более четырех десятилетий, Том Круз стал не просто знаменитым актером, а голливудской суперзвездой. Однако под блеском и гламуром порой скрываются некоторые странные и малоизвестные факты, еще лучше раскрывающие загадочную личность Тома Круза. UaPortal подготовил пять интересных фактов о знаменитости, которые точно вас удивят.

Загадочные разводы

По необычному совпадению, все три бывшие супруги Тома Круза на момент развода с актером были одного возраста. Мими Роджерс, Николь Кидман и Кэти Голмс было по 34 года. Это простой поворот судьбы, или чем-то большим, но эта странная закономерность заинтересовала, как ярых поклонников, так журналистов.

Запрет использовать свой образ в играх

Том Круз запрещает использовать свой образ в видеоиграх и фигурках. Несмотря на то, что актер - звезда боевиков и многочисленных блокбастеров, он избегает виртуальных образов. Однако одно исключение все же было сделано – игрушка Итана Ханта смогла попасть на рынок.

Бег в одиночестве

Том Круз всегда бегает в одиночку. Спасаясь от опасности, преследуя плохих парней или совершая зарядку, на экране Круз всегда бежит один. Возможно, это придает ему независимость и уверенность в себе.

Фехтование

В доме актера есть необычная комната, предназначенная исключительно для занятий фехтованием. Даже такие знаменитости, как Уилл Смит и Дэвид Бекхэм, не смогли избежать приглашения Круза на дуэль. Уилл Смит как-то поделился: "У нас не так много времени для общения, поэтому это его способ собраться и пообщаться". Похоже, Том нашел уникальный способ сближения со своими друзьями.

Японский праздник его имени

Известность актера выходит за пределы Голливуда, о чем свидетельствует уникальное внимание к его личности в Японии. В знак признания значительного вклада Тома Круза в развитие страны в 2006 году Японская ассоциация памятных дней объявила 10 октября в Японии "Днем Тома Круза".

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