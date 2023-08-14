Пять вариантов, где можно применить уксус кроме кулинарии: удаление пятен и неприятного запаха

UAportal подготовил пять практических лайфхаков по использованию уксуса в быту, которые сделают жизнь более легкой, а домашние дела приятными и простыми.

Натуральное чистящее средство

Раствор из равных частей уксуса и воды может эффективно очистить окна, столешницы и плитку в ванной комнате. Кислотные свойства уксуса помогают расщеплять грязь и жир, оставляя поверхности блестяще чистыми.

Кроме того, его можно использовать для удаления стойких пятен из тканей и ковров. Просто промокните пятно тряпкой, смоченной в уксусе, и она исчезнет.

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Средство для устранения запаха

Поставив небольшую миску с раствором в местах, где распространены неприятные запахи, например, на кухне или в ванной комнате, вы сможете поглотить их, оставив дом свежим и приятным.

Уксус также можно использовать для устранения стойкого запаха из рук после работы с едкими ингредиентами, такими как чеснок или лук. Нанесите маленькое количество на руки, смойте водой и попрощайтесь с ненужными запахами.

Природное средство для уничтожения сорняков

Наполните бутылку с распылителем неразбавленной жидкостью и нанесите его непосредственно на сорняки. Кислотность уксуса заставит их увядать и погибать, не причиняя вреда окружающим растениям. Эта экологическая альтернатива не только эффективна, но и безопасна для окружающей среды.

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Мытье фруктов и овощей

Наполните миску водой и добавьте немного раствора. Замочите фрукты и овощи в смеси на несколько минут, затем тщательно промойте водой. Уксус помогает удалить грязь, бактерии и остатки пестицидов, гарантируя, что продукты будут безопасны для потребления. Этот простой шаг может иметь большое значение для защиты здоровья.

Средство для удаления ржавчины

Замочите предмет в емкости с раствором на несколько часов или ночью. Содержащаяся там кислота расщепляет проблему, облегчая ее удаление.

Для более стойкой ржавчины можно приготовить пасту, смешав уксус с пищевой содой. Нанесите пасту на нужный участок, оставьте его на время, а затем отскребите поверхность щеткой, чтобы вернуть металлическим изделиям былую красоту.

Напомним, мы уже писали, как вывести пятна от сока с помощью уксуса.

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