Секреты успешного посева помидоров на рассаду: лучшие даты и рекомендации для марта 2024

Для того чтобы получить богатый урожай помидоров, необходимо начать с выращивания рассады. Посев семян – это основа успеха, хотя также важны полив, подкормка, пасынкование и прочее.

Нужно учитывать оптимальное время для посева помидоров на рассаду и соблюдать рекомендованные сроки. Об этом сообщает UAportal.

Когда сеять томаты на рассаду

Время посева томатов на рассаду меняется в зависимости от климата. На юге можно делать это раньше, а на севере позже. В центральной части страны обычно лучше начинать посев в начальных числах марта.

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Ориентация может быть также на сорт и сроки созревания:

Ранние и ультраранние сорта - 80-105 дней;

Среднеспелые помидоры - 110-120 дней;

Поздние сорта томатов – 125-140 дней.

Также следует учитывать, что семена после посева прорастут примерно через неделю, а после того, как рассаду перенесут на грядку, ей понадобится около 5 дней, чтобы адаптироваться. По лунному посевному календарю, лучшими днями для посева томатов на рассаду есть 12-13 марта и конец месяца.

Вдобавок лучшее время, чтобы посеять рассаду помидоров, зависит от того, когда вы хотите их высадить в открытый грунт. Обычно это время после того, как пройдут последние весенние морозы. Исходя из даты высадки, вам следует отнять около 60 дней назад (это срок, в течение которого растет рассада) и добавить 1 неделю (это срок, за который прорастут семена).

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Как сажать помидоры на рассаду.

Чтобы правильно вырастить рассаду помидоров, не нужно делать сложных манипуляций, но следует соблюдать некоторые правила. Нет необходимости проращивать семена томатов перед сеянием на рассаду, ведь это растение не требует особых условий.

Подготовьте емкости, например пластиковые стаканчики или горшки объемом 200 мл, сделайте отверстия для дренажа на дне. Наполните емкости грунтом, оставив чуть более половины объема. Положите семена по центру и легко их прижмите. Присыпьте тонким слоем почвы около 0,5 см. Затем полейте посадочный материал водой из шприца или распылителя и закройте емкости пленкой для создания парниковых условий, помогающих быстрому прорастанию.

Посевы следует содержать в теплом месте при температуре около 25 градусов.

Раньше мы писали о том, какие сорта помидоров выбрать для открытой почвы.

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