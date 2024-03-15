Снижают уровень холестерина в крови: какие компоненты следует добавить в кофе для оздоровления

Многие ценят кофе как незаменимый элемент утреннего ритуала, однако не всем известно, что некоторые добавки могут превратить обычный кофе на настоящий эликсир.

По информации издания She finds, хотя существуют добавки, которые могут быть вредными и которых следует избегать, существуют также и такие, которые могут сделать вашу утреннюю чашку кофе не только более приятной, но и полезной для сердечного здоровья.

Лиза Эндрюс, доктор медицинских наук и специалист в области диетологии и терапии, поделилась информацией о том, что ингредиенты типа овсяного молока, корицы и какао могут оказать положительное влияние на здоровье сердца.

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Овсяное молоко

По словам Эндрюс, овсяное молоко является не только приятной по вкусу растительной заменой обычного молока и сливок, но и эффективным средством для поддержания сердечного здоровья благодаря снижению уровня холестерина.

Коммерческое овсяное молоко, содержащие до 2 г клетчатки на порцию, может значительно улучшить суточный прием клетчатки, что важно для сердечной системы.

Какао

Эндрюс также рекомендует добавлять какао в кофе как способ укрепления сердца.

"Какао – источник антиоксидантов, а также клетчатки", – говорит диетолог. "Столовая ложка какао содержит 2 г пищевых волокон, но его польза не ограничивается этим. Исследования показывают, что регулярное употребление какао с молоком может снизить уровень "плохого" холестерина и повысить уровень "хорошего".

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Добавление ложки какао в кофе может быть обычным методом получить дополнительную порцию энергии, полезной для сердца.

Корица

Добавление небольшого количества корицы в ваш утренний напиток может не только обогатить его вкусовыми нотами, но и способствовать укреплению сердца.

"Корица содержит антиоксиданты, которые могут помочь снизить воспаление и уровень холестерина", – отметила Эндрюс.

Научные исследования, основанные на использовании экстракта корицы, выявили его эффективность в борьбе с холестерином. Кроме того, было установлено, что корица оказывает положительное влияние на снижение уровней глюкозы, инсулина и холестерина у лиц с высоким содержанием глюкозы в сыворотке крови, что дополнительно подкрепляет ее значение как ингредиента для поддержания здоровья сердца. Также она способствует повышению скорости метаболизма.

Напомним, ранее мы рассказывали, что категорически нельзя добавлять в кофе.

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