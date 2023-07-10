Топ-5 фильмов-триллеров последних лет, которые украсят ваш вечер
Благодаря своим увлекательным историям и напряженным поворотам фильмы-триллеры держат зрителей в напряжении на протяжении всего сеанса. UAportal подготовил топ-5 лучший киношедевров этого жанра, получивших признание не только среди критиков, но и среди зрителей всего мира.
"Убийства по открыткам"
Рейтинг IMDB: 5.6/10
Жанр: Триллер
Страна производства: Великобритания
Продолжительность: 1ч 44м
Год выпуска: 2020
Главный продюсер: Данис Танович
Главный герой, Джейкоб Кенон, детектив, расследующий серию ужасающих убийств по всей Европе. Обнаружив закономерность в подсказках убийцы на открытках, Кенон начинает борьбу со временем, чтобы остановить убийцу-психопата до того, как он нанесет новый удар.
"Дьявол в деталях"
Рейтинг IMDB: 6.3/10
Жанр: Триллер
Страна производства: США
Продолжительность: 2ч 7м
Год выпуска: 2021
Главный продюсер: Джон Ли Хэнкок
Сюжет разворачивается вокруг Джо Дикона, опытного сыщика, которого преследует нераскрытое дело из его прошлого. Когда он объединяет усилия с молодым специалистом Джимом Бакстером, они начинают неустанную погоню за серийным убийцей, терроризирующим Лос-Анджелес. Чем глубже агенты погружаются в дело, тем больше им грозит опасность.
"По реальным событиям"
Рейтинг IMDB: 6.2/10
Жанр: Триллер
Страна производства: Южная Корея
Продолжительность: 1ч 44м
Год выпуска: 2019
Главный продюсер: Ким Чжин Мук
Фильм рассказывает о начинающем писателе Чжун Сани, которому таинственный богач предлагает пожить в уединенном доме. Парень оказывается в ловушке ужасного мира, в котором реальность и вымысел сливаются воедино. С каждой страницей его рукописей, границы между правдой и воображением стираются, что приводит к потрясающей кульминации.
"Ирландец"
Рейтинг IMDB: 7.8/10
Жанр: Триллер
Страна производства: США
Продолжительность: 3ч 29м
Год выпуска: 2019
Главный продюсер: Мартин Скорсезе
В центре внимания – жизнь Фрэнка Ширана, ветерана Второй мировой войны, ставшего киллером мафии. Путь главного героя переплетается с такими влиятельными фигурами как Рассел Буфалино и Джимми Хоффа. В ходе событий Ширан разрывается между верностью своим друзьям и последствиями собственных действий.
"Операция по спасению"
Рейтинг IMDB: 6.7/10
Жанр: Триллер
Страна производства: США
Продолжительность: 1ч 57м
Год выпуска: 2020
Главный продюсер: Джо Руссо
Тайлер Рейк, бесстрашный наемник черного рынка, отправляется на опасную задачу по спасению похищенного сына международного криминального авторитета. Оказавшись в опасном преступном мире наркоторговцев и коррумпированных чиновников, парень должен пройти через измену и насилие.
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