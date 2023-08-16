Топ-7 типов личностей, которые потенциально могут вам повредить: держитесь от этих людей как можно дальше

Иногда трудно понять, общение ли с новым знакомым, случайно, не повредит вам и вашему будущему. Именно поэтому UAportal подготовил статью о том, как определить, от каких людей лучше держаться как можно дальше.

Энергетический вампир

Некоторые люди имеют талант высасывать энергию из любой среды, в которую они попадают. Такие личности постоянно жалуются, критикуют и рассказывают только негатив. Важно выявить таких энергетических вампиров и ограничить взаимодействие с ними. Поэтому окружайте себя положительными людьми, умеющими ободрить, вдохновлять и мотивировать.

Манипулятор

Манипуляторы умело играют в игры разума, а также используют других для собственной выгоды. Они часто пытаются контролировать людей и влиять на них, применяя свое обаяние и тактику управления. Поэтому очень важно выявить манипуляцию и установить четкие границы. Будьте осторожны и не запутайтесь в их паутине обмана. Всегда ставьте себя во главу угла.

Королева/король драмы

Некоторые личности любят драму и хаос. Они постоянно создают или преувеличивают проблемы, в то же время ища внимания и одобрения. Общение с такими лицами может быть эмоционально изнурительным и непродуктивным. Зато лучше окружите себя людьми, которые ценят мир, гармонию и конструктивную коммуникацию.

Токсический критик

Речь идет о людях, которые постоянно находят недостатки во всем и у всех. Они дают негативную обратную связь даже тогда, когда их не просили этого делать. К тому же токсичные критики редко могут предложить нечто положительное. Важно дистанцироваться от их влияния и искать конструктивную критику от людей, искренне желающих помочь вам развиваться.

Сплетник

Сплетники часто получают удовольствие от обсуждения личной жизни и несчастий других людей. Распространение слухов не только вредит отношениям, но и плохо отражается на характере человека. Сосредоточьтесь на построении настоящих связей и укреплении доверия.

Вор мечт

Это люди, унижающие чьи-то стремления и мешающие другим достигать своих целей. Они могут проектировать собственные страхи и неуверенность в своем окружении, препятствуя при этом его прогрессу. Настоящие друзья и близкие люди будут поддерживать вас и искренне радоваться всем успехам.

Хронический нытик

Хронические нытики имеют негативный взгляд на жизнь и постоянно находят причины для жалоб. Их негатив может быть заразным и изнурительным. Вместо того чтобы зацикливаться на своих жалобах, сосредоточьтесь на поиске решений и сохранении положительного настроения.

Ранее, UaPortal поделился, как понять, что ваш партнер "альфонс".

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Телеграм-канал!