Топ пять лучших комедийных сериалов: обязательно улучшат ваше настроение

Ищете остроумные и интересные сериалы, которые смогут расслабить вас? UAportal собрал топ 5 лучших сериалов этого жанра с самыми высокими рейтингами IMDB.

"В лучшем мире"

Рейтинг IMDB: 8.2/10

Жанр: Комедия, Фэнтези

Страна производства: США

Продолжительность: 22 минуты на эпизод

Год производства: 2016

Главный продюсер: Майкл Шур

Элеонора Шеллстроп неожиданно попадает в потусторонний мир, а именно в "Хорошее место", кажущееся безупречной утопией, созданной для проживших образцовую жизнь на Земле. Однако девушка считает, что ее ошибочно поместили в рай. С помощью своего профессора этики Чиди Анагони и своих энергичных соседей Тахани и Джейсона, Элеонора, скрывая свою тайну, отправляется на поиски лучшего человека.

"Бруклин 9-9"

Рейтинг IMDB: 8.4/10

Жанр: Комедия, Боевик

Страна производства: США

Продолжительность: 22 минуты на эпизод

Год производства: 2013

Главный продюсер: Майкл Шур

Сюжет сериала разворачивается в вымышленном 99-м участке полиции Нью-Йорка в Бруклине, а также повествует о жизни детектива Джейка Перальта и его коллег. Он известен своим весельем и исключительными детективными навыками. Однако все меняется, когда капитан Реймонд Голт, его строгий руководитель, начинает управлять участком. Раскрывая преступления, разбираясь в офисной политике и строя неожиданные дружеские отношения, команда сталкивается с множеством комических ситуаций и участвует в остроумных розыгрышах.

"Удивительная миссис Мейзел"

Рейтинг IMDB: 8.7/10

Жанр: Комедия, Драма

Страна производства: США

Продолжительность: 57 минут на эпизод

Год производства: 2017

Главный продюсер: Эми Шерман-Палладино

В конце 1950-х – начале 1960-х годов Мириам "Мидж" Мейзел, харизматичная и остроумная домохозяйка, проявляет свой необычный талант к стендап-выступлениям после того, как ее, казалось бы, идеальная жизнь неожиданно меняется. Балансируя между своими желаниями и ожиданиями общества, она отправляется в путешествие, чтобы покорить комедийную сцену Нью-Йорка. Вместе со своим менеджером Сюзи Майерсоном, Мидж сталкивается с многочисленными личными и профессиональными препятствиями.

"Метод Комински"

Рейтинг IMDB: 8.2/10

Жанр: Комедия, Драма

Страна производства: США

Продолжительность: 25 минут на эпизод

Год производства: 2018

Главный продюсер: Чак Лорре

Действие происходит в оживленном Лос-Анджелесе. В центре сюжета – Сэнди Комински, тренера по актерскому мастерству, и его лучший друг и агент Норман Ньюлендера. Сериал демонстрирует, как они вместе одолевают взлеты и падение индустрии развлечений, а также переживают проблемы в семейных и личных отношениях.

"Половое воспитание"

Рейтинг IMDB: 8.3/10

Жанр: Комедия, Драма

Страна производства: Великобритания

Продолжительность: 45 минут на эпизод

Год производства: 2019

Главный продюсер: Лори Нанн

Сюжет сериала разворачивается в причудливом городке Мурдейл, где Отис Милберн, социально неуклюжий подросток, объединяется с мятежной и харизматичной Мэу Вайли, чтобы открыть подпольную клинику секс-терапии в своей средней школе. Используя опыт своей матери как сексотерапевта, Отис становится человеком, помогающим разобраться в интимных проблемах своих товарищей. В то же время, команда друзей справляется со своими собственными проблемами.

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