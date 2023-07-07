Три идеи для здорового и вкусного завтрака, которые не отнимут много вашего времени

Еще с детства мы слышали, что завтрак – это самый важный прием пищи. Однако утром очень сложно выделить несколько минут на приготовление блюда. В результате либо приходится быть голодным, либо покупать вредную еду. UAportal подготовил три варианта для здорового завтрака, которые могут разнообразить ваш рацион, не отнимая при этом много времени.

Яичные маффины

Яйца – отличный источник белка. Их можно приготовить заранее, чтобы быстро и сытно позавтракать. Сначала следует взбить яйца и добавить к ним шпинат болгарский перец, помидоры или другие овощи, которые у вас есть. К этой смеси следует также нарезать творог или бекон. Разлейте эту смесь в смазанные маслом формочки для маффинов. Выпекайте до готовности.

Яичные маффины не только удобны, но и очень универсальны. Их можно есть теплыми или холодными, поэтому это отличный способ добавить овощи в свой завтрак.

Тост с авокадо

Тосты из авокадо стали очень популярными в последнее время благодаря своей простоте и питательной ценности. Поджарьте ломтик цельнозернового хлеба и намажьте на него спелое авокадо. Вы можете также добавить какую-нибудь начинку. Например, нарезанные помидоры смешайте с солью и перцем или сбрызгивают оливковым маслом. Тосты из авокадо – это питательный источник полезных жиров, клетчатки и витаминов. Это сытный и полноценный вариант завтрака, который обеспечит вас энергией на протяжении всего утра.

Парфе из греческого йогурта

Греческий йогурт – это богатый на белок продукт, который можно сочетать с разными начинками для создания сытного и питательного парфе. Положите на греческий йогурт свежие или замороженные ягоды, добавьте немного меда или кленового сиропа, посыпьте гранолой или орехами для хруста. Парфе из греческого йогурта – хороший баланс белков, углеводов и полезных жиров. Этот десерт не только вкусный, но и питательный и полезный.

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