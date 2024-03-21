Три натуральных средства, которые помогут легко побороть плесень

Учитывая переменчивую весеннюю погоду, неудивительно, что в помещениях на стекле образуется конденсат, который может вызвать развитие плесени. Устранение этой проблемы может оказаться дорогостоящим и потребовать использования агрессивных химикатов. Однако существуют экологические методы, которые помогут решить эту проблему.

Игнорирование плесени может привести к ее быстрому распространению по дому. Можно воспользоваться одним лайфхаком для удаления этой напасти с использованием натуральных ингредиентов. По информации издания mirror, такой подход не только прост в применении, но и эффективен в борьбе с плесенью.

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Как побороть плесень в доме

Чтобы добиться необходимого результата, вам нужно подготовить следующие ингредиенты: стакан столового уксуса, по 20 капель эфирного масла гвоздики и чайного дерева. Уксус эффективно борется со спорами благодаря своей кислотности, в то время как масло гвоздики обладает противогрибковыми свойствами. Масло чайного дерева помогает предотвратить повторное появление грибка.

Вот как это сделать:

Соедините все компоненты и перелейте смесь во флакон с распылителем.

Раствор нанесите на пораженную поверхность и оставьте на 20 минут для гарантированного действия. В особо запущенных случаях используйте щетку для дополнительной очистки поверхностей от грибка.

Раньше мы рассказывали о действенных способах, которые помогут быстро избавиться от грибка на окнах.

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