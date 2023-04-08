Вербное воскресенье 2023: Как оригинально украсить веточки ивы для освящения

Главным символом и атрибутом Вербного воскресенья стали вербные ветви. UaPortal расскажет, что они символизируют и какое количество веточек нужно на воскресную службу. Также мы поделимся с вами идеями, как украсить букетик из ивы.

Ива пришла на смену пальмовым листьям, которые жители Иерусалима положили под ноги Иисусу, когда он входил в город.

Ветви вербы святят в ночь на Вербное воскресенье, а после службы несут их домой и затрагивают "бьют" каждого члена семьи. Верующие считают, что таким образом можно получить исцеление от болезней.

Когда рвать вербу

Учитывая, что освящение ивы начинается в ночь на воскресенье, иву рвут в субботу Лазаря – день перед Вербным воскресеньем.

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Четкого количества веточек для освящения нет, ведь ива – это символ. Некоторые срывают столько ветвей, сколько членов семьи есть в семье, а кто-то берет нечетное количество.

Как украсить иву

Многие украшают букетики из ивы разнообразными лентами, пасхальной символикой, даже разрисовывают и плетут венки. Мы подобрали вам несколько идей оформления вербного букета:

Напомним, UaPortal уже писал о том, какие блюда должны быть на пасхальном столе.

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