Восстановят хрустальный блеск: простые советы для чистки помутневших бокалов

Если посуда долго стояла в шкафу, она может потерять свой блеск и получить вид антиквариата. Применение столовых приборов может быть не слишком приятным и негигиеническим, поэтому важно их тщательно очистить.

Для мытья помутневших бокалов не нужно покупать дорогие очистители или тратить время на многочисленные процедуры. С этой задачей отлично справятся обычные бытовые средства, сообщает Телеграф.

Читайте также: Как с помощью только одного ингредиента избавиться от жира в микроволновке

Восстановление прозрачности помутневших бокалов

Для очистки бокалов важно избегать горячей воды, ведь она может вызвать их помутнение. Вместо этого следует использовать воду комнатной температуры. Откажитесь от абразивных чистящих средств и жестких губок, которые царапают стекло. Микроцарапины могут стать причиной сбора загрязнений, известкового налета и жира. Вместо этого следует использовать мягкие гели и губки.

Также можно применять домашние средства, например, горчичный порошок, столовый уксус, соду или лимонную кислоту.

После мытья бокалов, идеально позволить им высохнуть на воздухе. В случае необходимости вытереть их, используйте полотенца из льна или хлопка, чтобы избежать появления ворсинок на поверхности.

Раньше мы рассказывали о пяти советах от опытных домохозяек, которые помогут отмыть посуду.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Телеграмм-канал !