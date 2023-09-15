Вредно ли использовать гель-лак: преимущества и недостатки этого покрытия

В последние годы гель-лак приобретает все большую популярность благодаря своему стойкому и глянцевому покрытию. UAportal рассказал о его преимуществах и недостатках, чтобы вы поняли, стоит ли его использовать.

Преимущества гель-лака

Устойчивое покрытие

Маникюр с гель-лаком остается целым и невредимым в течение длительного периода. Это особенно выгодно для тех, кто ведет активный образ жизни и недостаточно времени для частого ухода за ногтями.

Быстрое высыхание

Гель-лак быстро сохнет под ультрафиолетовой или светодиодной лампой, экономя время и позволяя продлевать свой день, не беспокоясь о том, что ногти размажутся или сотрутся.

Совершенный вид

Гель-лак имеет глянцевое покрытие, которое придает ногтям профессиональный и полированный вид. К тому же существует множество цветов и дизайнов, которые можно изменять каждый раз.

Недостатки гель-лака

Могут ослабнуть ногти

Процесс снятия лака часто подразумевает замачивание ногтей в ацетоне, что со временем может ослабить и обезвоживать их.

Техника снятия

Неправильная техника нанесения или снятия может привести к повреждению ногтей, например шелушению или расслоению.

Потенциальный вред для здоровья

Использование ультрафиолетовых или светодиодных ламп во время процесса нанесения подвергает кожу воздействию ультрафиолета, что может повысить риск повреждения кожи и преждевременного старения.

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